Torino: traffico aumentato del 9 per cento in due settimane, meno 33 per cento rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i flussi di traffico veicolare, rilevati oggi sulla rete urbana di Torino alle ore 17 da 5T, è stato registrato un aumento del 4% rispetto a lunedì 11 maggio e un +9% rispetto al 4 maggio 2020. Nell’ora di punta del mattino (7-9), l’aumento è stato del 12% rispetto alla settimana precedente. Complessivamente, i livelli di traffico restano ancora inferiori del 33% rispetto a quelli del 2019. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla base delle rilevazioni eseguite dagli addetti alle fermate e dalle informazioni della centrale operativa GTT, anche sulla base delle segnalazioni degli autisti, oggi sono stati registrati sulla rete TPL cittadina carichi intorno al 20% per tutte le linee. La scorsa settimana erano il 15%. La linea 4 oggi ha registrato picchi del 35% nel tratto Falchera-Repubblica; altri picchi al 30% sulla linea 2 e linea 13. Per la metro, si è stimato che i passeggeri giornalieri siano passati dai 22.000 di venerdì scorso a circa 30.000 di oggi. Dati più sicuri si avranno domani a servizio terminato. E’ stata registrata sulla metropolitana quindi una crescita del 35% rispetto alla scorsa settimana. Complessivamente, sulla rete GTT urbana, è stato stimato che, nella giornata odierna, abbiano fruito del servizio circa 170.000 passeggeri : + 30.000 rispetto alla scorsa settimana. In periodo pre-covid erano 850.000 passeggeri al giorno. E' stato riscontrato un generalizzato rispetto da parte dei cittadini delle principali regole: mascherine e distanziamento. E’ stato inoltre riattivato il controllo dei titoli di viaggio a terra in fermata da parte dei controllori GTT dotati di mascherina e visiera, coadiuvati dai vigili urbani. Sono state emesse questa mattina e pagate 20 sanzioni e redatti altri 55 verbali. Ieri, domenica 17 maggio, è stata una giornata da record per l’uso delle biciclette: i sette punti di rilevazione di 5T sulla piste ciclabili cittadine hanno registrato 7850 passaggi per le due ruote a pedali. Un evento che non si era mai verificato di domenica. (Rpi)