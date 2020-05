Usa: maxi-piano di sostegno economico, la Commissione di supervisione solleva dubbi sui fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Commissione di supervisione del Congresso degli Stati Uniti ha sollevato dubbi su come la Federal Reserve e il dipartimento del Tesoro stiano amministrando i fondi di salvataggio di emergenza. Lo riporta il "New York Times". Le osservazioni sono arrivate in quello che sarà la prima di una serie di revisioni mensili sul modo in cui i fondi del maxi-pacchetto economico "Cares" verranno utilizzati. Il rapporto afferma che il Ministero del Tesoro non ha ancora erogato 46 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti a compagnie aeree o imprese fondamentali per la sicurezza nazionale. Finora, ha utilizzato solo 37,5 miliardi di dollari per il sistema di credito societario del mercato secondario della Fed, che acquista obbligazioni societarie in circolazione attraverso un veicolo per scopi speciali. Le altre strutture della Fed, che hanno lo scopo di mantenere il flusso di credito verso le imprese, i governi statali e locali, dovrebbero essere operative nelle prossime settimane, sebbene il calendario rimanga altamente incerto. La commissione bipartisan è composta da due repubblicani e due democratici. La Commissione ha messo in dubbio il modo in cui la Fed e il Tesoro misureranno il successo dei programmi, domandando se le strutture della Fed favoriranno le grandi società rispetto a quelle più piccole e se le agenzie ritengono che il denaro del prestito contribuirà a stabilizzare l'economia indipendentemente da come viene utilizzato. Il prossimo rapporto è previsto per fine giugno. (Nys)