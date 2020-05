Coronavirus: Di Maio, in molte regioni numeri confortanti, strada è giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno di 100 vittime in tutta Italia, in molte regioni i numeri sono davvero molto confortanti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. Per il responsabile della Farnesina, "il bollettino odierno ci fa ben sperare". Di Maio ha aggiunto: "La strada è giusta, non finirò mai di ripetere che serve prudenza, ma in questa prima giornata della fase 2, di riapertura dopo il lockdown, l’Italia fa notevoli passi avanti. È stato bello vedere il paese riaprire. L’impegno e il sacrificio di commercianti, artigiani, imprenditori che dopo mesi di buio sono ripartiti, ci regalano speranza". Tuttavia il ministro ha osservato: "Attenzione: siamo all’inizio, il governo deve sostenere queste persone. Le fasce più deboli, le famiglie e i lavoratori saranno aiutati in questa nuova fase. Stiamo lavorando guardando anche in prospettiva, ai prossimi mesi. Il governo ha il dovere di pianificare perché l’estate è alle porte e per la nostra economia il turismo è fondamentale. Proprio questa mattina ho sentito i ministri di alcuni paesi Ue". Infine Di Maio ha sottolineato che il governo punta "a valorizzare la nostra terra, le eccellenze, il nostro Made in Italy", rilanciando l'invito a comprare prodotti italiani: "Sosteniamo le nostre imprese, dimostriamo di essere una grande paese". (Res)