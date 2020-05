Usa: Trump rifiuta invito all'assemblea virtuale del'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rifiutato un invito a un incontro virtuale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che è proseguito oggi con i messaggi di diversi leader mondiali. Da Washington è arrivato invece un rimprovero molto forte all'Oms. Lo riporta il sito "Axios". Una fonte che ha familiarità con il pensiero di Trump avrebbe affermato che il presidente Usa non vuole avere a che fare con l'Oms in questo momento. L'Oms aveva esteso un invito a Trump all'inizio di questo mese, ma il presidente ha respinto l'invito attraverso la Missione degli Stati Uniti a Ginevra, secondo le fonti di "Axios". L'assemblea è in riunione per valutare la possibilità di un'indagine sulle origini del Covid, puntando a un accordo sulla risoluzione europea e australiana che chiede di avviare "il più presto possibile un processo di valutazione" per esaminare la risposta sanitaria internazionale e le misure adottate dall'Organizzazione in risposta alla pandemia. Il progetto di risoluzione al momento ha ottenuto il sostegno di 116 Paesi. Il testo, anticipato dalla stampa internazionale, verrà presentato domani ma necessita del sostegno di due terzi dei 194 membri dell'assemblea. Pechino si è sempre fortemente opposta all'ipotesi di un'indagine internazionale sulla pandemia. Nella bozza non si menziona la Cina o Wuhan. (segue) (Nys)