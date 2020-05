Usa: Trump rifiuta invito all'assemblea virtuale del'Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oms avrebbe voluto riunire il leader cinese e quello statunitense in un momento di raffreddamento nei rapporti tra le due superpotenze. Xi ha accettato l'invito, pronunciando un discorso virtuale in cui ha promesso due miliardi di dollari in aiuti all'organizzazione per combattere il coronavirus. Altri leader mondiali che hanno partecipato all'incontro di oggi sono stati la tedesca Angela Merkel e la francese Emmanuel Macron. Ma gli Stati Uniti hanno risposto con durezza e attaccato, oltre alla Cina, la stessa l'Oms: "ha fallito in modo clamoroso nel fornire le informazioni sulla pandemia", ha detto il segretario alla Sanità Usa, Alex Azar, ribadendo la tesi del presidente Donald Trump secondo cui i vertici dell'organizzazione non sono stati tempestivi nel dare l'allarme a causa delle pressioni della Cina. Un fallimento che "costa molte vite umane" e per questo gli Usa sostengono "un'inchiesta indipendente sull'operato" dell'agenzia dell'Onu. Azar ha aggiunto: "Abbiamo visto che l'Oms ha fallito nella sua missione principale di condivisione delle informazioni e trasparenza quando gli Stati membri non agiscono in buona fede. Questo non potrà mai accadere di nuovo. Lo status quo è intollerabile. L'Oms deve cambiare e deve diventare molto più trasparente e molto più responsabile". (Nys)