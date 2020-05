Imprese: Tim, nel primo trimestre ricavi in calo dell’11,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali del Gruppo Tim nel primo trimestre dell’anno si sono attestati a 3,964 miliardi di euro, registrando un calo di 11,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dalla relazione finanziaria al 31 marzo 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione. In calo anche i ricavi da servizi, che con un decremento del 9,7 per cento su base annuale si sono attestati a 3,688 miliardi. Sempre negativo anche il corso che ha interessato il margine operativo lordo (Ebitda), che al 31 marzo risultava pari a 1,735 miliardi di euro con un calo del 10,8 per cento rispetto al primo trimestre 2019: la sua incidenza sui ricavi è pari al 43,8 per cento. Per quanto riguarda invece l’Ebitda organico al netto della componente non ricorrente, si è attestato a 1,774 miliardi di euro con un’incidenza sui ricavi del 44,6 per cento. (segue) (Com)