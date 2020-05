Ue: Amendola, da Merkel-Macron primo passo, avanti negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, commentando il piano di rilancio delle economie europee dopo il coronavirus, presentato oggi da Angela Merkel e da Emmanuel Macron, osserva che il documento presentato dalla cancelliera tedesca e dal presidente francese "è una base per i negoziati, ma serve un ulteriore sforzo. La proposta sostiene punti strategici a cui stiamo lavorando da mesi, come l'European green deal e il Recovery fund", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "oltre a prevedere un forte sostegno all’industria e alla sanità europea. Parliamo di 500 miliardi di sussidi e trasferimenti per settori e Paesi più colpiti. È un primo passo, ma bisogna continuare a lavorare per soluzioni innovative. Dobbiamo andare avanti con negoziati più ambiziosi", conclude Amendola, "in vista della proposta della Commissione il prossimo 27 maggio”. (Com)