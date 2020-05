Decreto Rilancio: come funziona il meccanismo del 110 per cento per ecobonus e sismabonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte più innovativa del decreto Rilancio, attualmente all’esame della Ragioneria dello Stato per la bollinatura, secondo la valutazione del viceministro dell’Economia e delle Finanze Antonio Misiani (Pd), è quello che riguarda le novità per l’erogazione degli incentivi fiscali denominati ecobonus e sismabonus. Si tratta dell’articolo 128 del decreto Rilancio e introduce un meccanismo in base al quale i proprietari di abitazioni private, in particolare i condomini, incluso quelli ex Iacp, potranno mettere a cantiere ingenti lavori di ristrutturazione al fine dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento alla normativa antisismica utilizzando incentivi fiscali del 110 per cento.In pratica, i condomini potranno ammodernare gli stabili, dalla coibentazione termoenergetica agli infissi fono e termo assorbenti, fino alla predisposizione di colonnine per alimentare veicoli elettrici, anche senza spendere un euro, attraverso la cessione del credito d’imposta. Il proprietario avrà due opzioni. Potrà, com’era nella forma precedente dell’ecobonus e del sismabonus, pagare la ditta edile che effettuerà i lavori e poi ottenere però un credito d’imposta scaglionato in quattro anni superiore del 10 per cento alla cifra spesa come sconto in fattura, fino al 110 per cento, appunto. Oppure potrà procedere per il meccanismo più innovativo, una sorta di cartolarizzazione del credito con lo Stato. Il proprietario in questo secondo caso non pagherà niente ma cederà il suo credito fiscale alla ditta che effettua i lavori, che in questo modo vedrà aumentare il suo introito del 10 per cento o quanto meno di una quota maggiorata. La ditta potrà a sua volta cedere questo credito fiscale a una banca o ai fornitori, i quali otterranno in cambio una parte del 10 per cento di agevolazione come ristoro dell’operazione.Si tratta di innescare un meccanismo virtuoso - spiegano al Mef - che funzioni da leva della ripresa dell’attività economica a partire dall’edilizia. Ma di un’edilizia manutentiva e di adattamento ai cambiamenti climatici. Secondo le stime diffuse dall’Ance, questa sorta di moneta fiscale in un sistema di circolazione a tempo potrebbe generare 100 mila posti di lavoro e 21 miliardi di ricaduta economica nel settore. La norma ha una copertura finanziaria, prevista nel decreto, di 7 miliardi di euro in quattro anni, circa 2 miliardi l’anno. I lavori che in questo modo finanziano una liquidità garantita dallo Stato in forma di prestito sulle successive entrate fiscali, hanno però alcune condizionalità. La prima è che prevedano sempre almeno uno di questi due interventi, anche se in un pacchetto più complessivo: il cappotto termico dell’edificio e la sostituzione della caldaia. Poi il pacchetto può contenere anche lavori come il cambio degli infissi e persino dei tendaggi. Alla fine l’edificio ristrutturato, attraverso una perizia e una polizza assicurativa sui lavori, dovrà dimostrare di guadagnare due classi energetiche. Servirà un decreto applicativo per fissare i requisiti minimi e le procedure applicative da adottare entro 30 giorni da parte dell’Agenzia delle entrate.Il Mef conta però di essere in grado di procedere alle norme applicative nel dettaglio entro il 1 luglio, data nella quale scatterà il meccanismo nuovo dell’ecobonus e del sismabonus. La finestra per utilizzare questa agevolazione è corta, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Solo 18 mesi - che Confedilizia e grandi centri studi come Gabetti lamentano come troppo pochi - per non dilatare oltre misura la spesa e lo stimolo molto incentivante. Il credito fiscale in tutto avrà un lasso di tempo per questi ecobonus e sismabonus agevolati si 5 anni, al posto dei 10 anni di scaglionamento delle agevolazioni precedenti. È chiaro che il perno di tutta l’operazione è il sistema bancario, che deve prestarsi a accettare la cartolarizzazione del credito fiscale come fosse un prestito garantito dallo Stato, in questo caso una mancata entrata dilazionata nel tempo. E ciò favorirebbe anche la lotta all’evasione fiscale, incentivando, sia sul versante delle ditte sia su quello dei committenti, la correttezza dei pagamenti e della contribuzione. Gli incentivi in sostanza sarebbero volti, indirettamente anche a far abbandonare qualsiasi tentazione di effettuare lavori edili in nero. (Rin)