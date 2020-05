Alitalia: Fit-Cisl, il tempo non è una variabile indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl, in merito alla fase di stallo che si è determinato dopo le anticipazioni contenute nella bozza del cosiddetto decreto Rilancio, afferma: "Non ci stanchiamo di ripetere che per il rilancio di Alitalia il tempo non è un fattore neutro. Il ritardo dell'avvio del percorso relazionale per definire i passaggi propedeutici alla partenza della newco e le direttrici di fondo per la fase di rilancio comincia a diventare un fattore critico. Mentre in Italia si prende tempo - prosegue l'organizzazione sindacale in una nota - le principali compagnie aeree europee pianificano il loro futuro e i loro governi si preparano all'ingresso nel loro capitale. Invece noi cosa aspettiamo a dotare Alitalia di un management all'altezza e di un piano industriale degno di questo nome? Delude invece constatare che, a un mese dall'annuncio della nazionalizzazione della compagnia di bandiera", spiega la Fit-Cisl, "ancora si discute di quanti aerei debba avere in dotazione, si trascura il segmento cargo e si abbandonano rotte strategiche come la Roma-New York, che qualcun altro più lungimirante occuperà al posto nostro". (segue) (Com)