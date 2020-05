Alitalia: Fit-Cisl, il tempo non è una variabile indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso della Fit-Cisl, "il governo, destinando ad Alitalia una quantità di risorse economiche significative, per la prima volta agisce sulle cause e non sugli effetti perché è chiaro che il vettore aereo gioca un ruolo determinante nell'intero sistema di mobilità del nostro Paese, oltre che nel rilancio della nostra economia. In passato, come si è fatto in tanti altri settori del mondo del lavoro, si sono destinate somme finalizzate solo al finanziamento degli ammortizzatori sociali e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Occorre dare concrete risposte occupazionali", conclude il sindacato, "agli 11 mila lavoratori diretti che in questi tre anni di gestione commissariale hanno dimostrato il loro valore e anche l'indotto ne guadagnerà". (Com)