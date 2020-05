Roma: Raggi, oggi al mercato di Ostia confronto civile nonostante fascisti di Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook, ha raccontato della visita che ha fatto oggi al mercato di Ostia in via dello Sbirro, durante la quale stamattina è stata aggredita verbalmente da alcune persone. Tra queste, esponenti di Casapound. "Questa mattina sono stata a Ostia, al mercato di via Orazio dello Sbirro. Ho avuto modo di vedere le nuove scritte droplet che stiamo realizzando in tutta la città e grazie alle quali sarà più facile per i cittadini mantenere la distanza di sicurezza nei luoghi potenzialmente più affollati. Sono riuscita a confrontarmi, in maniera democratica e civile, con i commercianti della zona. Ho potuto ascoltarli e raccogliere le loro richieste, nonostante le urla di alcuni fascisti di Casapound che con pesanti minacce hanno tentato invano di bloccare la visita", ha raccontato la prima cittadina di Roma. "In questa fase stiamo lavorando per sostenere negozianti e titolari di bar e ristoranti, per supportare tutti coloro che in questi mesi hanno subito duri contraccolpi a causa dell’emergenza sanitaria.Noi continuiamo a impegnarci e ad essere aperti al dialogo con i cittadini come abbiamo sempre fatto. La priorità è ripartire in sicurezza e in tempi brevi", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)