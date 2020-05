Ue: Francia e Germania propongono piano da 500 miliardi di euro per superare crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania propongono un piano di rilancio da 500 miliardi di euro per l'Unione europea, al fine di superare la crisi economica provocata dal coronavirus. Ad annunciarlo il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa congiunta seguita a un colloquio telematico. La crisi innescata dalla pandemia di coronavirus è "la peggiore mai affrontata dall'Ue nella sua storia". Pertanto, è necessario "agire in maniera europea, in modo che l'Europa esca più forte dalla crisi", ha detto il cancelliere tedesco. I fondi dovrebbero provenire "dai bilanci dell'Ue e nell'ambito del quadro finanziario pluriennale andranno ai settori più colpiti dalla crisi", ha affermato Merkel da Berlino, sottolineando che "si tratta di misure di bilancio e non di prestiti". "Oggi abbiamo presentato questa iniziativa franco-tedesca, frutto di scambi con diversi dei nostri partner", ha detto Macron, indicando "quattro pilastri" su cui si basa il piano: "la protezione sanitaria, il rilancio del budget, la transizione ecologica e la sovranità economica". In un comunicato congiunto diffuso a margine della conferenza stampa si legge che il progetto evocato da Parigi e Berlino, "rafforzerà la resilienza, la convergenza e la competitività delle economie europee e accrescerà gli investimenti, soprattutto nelle transizioni ecologiche e digitali e nella ricerca e l'innovazione". (segue) (Frp)