Ue: Francia e Germania propongono piano da 500 miliardi di euro per superare crisi economica (3)

- Macron ha in seguito sottolineato il fatto che "l'Europa della Sanità non è mai esistita" e adesso dovrà diventare una "priorità". "La nostra volontà è quella di dotare l'Europa di competenze molto concrete in materia di sanità", ha detto a tal proposito il titolare dell'Eliseo durante la conferenza stampa da Parigi. Per questo, ha continuato Macron, sarà necessario garantire "stock comuni di maschere e di tamponi, capacità di acquisto comuni e coordinate per i trattamenti e i vaccini, piani di prevenzioni condivisi delle epidemie, metodi comuni per censire i casi". Il presidente francese ha poi ricordato l'impegno europeo durante l'emergenza sanitaria. "La Germania, la Svizzera, il Lussemburgo e l'Austria hanno accolto circa 200 pazienti francesi", mentre Parigi e Berlino hanno consegnato del materiale sanitario "all'Italia e ad altri paesi", ha detto il presidente, aggiungendo che la "Banca centrale europea ha permesso di evitare una crisi finanziaria". Nel corso della conferenza stampa Macron ha anche evocato il periodo delle vacanze estive. "In Europa ci sarà una stagione turistica con il virus", ha detto il capo dello Stato, spiegando che verrà fatto "il massimo" affinché "le cose andranno al meglio". Una posizione confermata anche da Merkel: "faremo tutto quello che è in nostro potere per permettere la circolazione turistica", ha detto il cancelliere. (Frp)