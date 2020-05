Ferrovie: Fit-Cisl, Trenitalia continui l'internalizzazione della manutenzione rotabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl chiede in una nota: "A che punto è l'internalizzazione delle attività manutentive dei convogli di Trenitalia? Chiediamo un incontro all'azienda perché gli impegni vanno rispettati e le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ad avere risposte. L'azienda, con l'emergenza sanitaria", continua l'organizzazione sindacale, "ha fatto ricorso al fondo bilaterale, finanziato anche dai ferrovieri, come ammortizzatore sociale per gestire gli effetti del calo di traffico. Non vorremmo che la cosiddetta fase 2 cogliesse Trenitalia impreparata, dal punto di vista della manutenzione rotabili, a gestire l'inevitabile aumento della domanda di trasporto ferroviario passeggeri". (Com)