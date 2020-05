Fase 2: a Monza da domani riaprono parchi e mercati rionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monza riaprono i parchi, a seguito di un’ordinanza comunale siglata dal sindaco Dario Allevi. Il Parco e i Giardini Reali riaprono con gli orari estivi, tutti i giorni, sabato e domenica compresi. L’ingresso sarà consentito da tutti i varchi esistenti solo a pedoni e biciclette, mentre viale Cavriga resterà interdetto al traffico veicolare. L’accesso sarà consentito rispettando le regole: obbligo di mascherina e di mantenimento delle distanze di sicurezza; divieto di assembramento, di attività ludico ricreative e di pic-nic. “Abbiamo programmato un piano di potenziamento dei controlli – spiega in una nota il sindaco Dario Allevi – ma è evidente che gli agenti non potranno essere dappertutto: le parole d’ordine, quindi, restano prudenza e senso civico. Guai ad abbassare la guardia”. Riaprirà domani la piattaforma ecologica di viale delle Industrie con i consueti orari, mentre proseguirà ancora sino al 22/5 la possibilità di ritiro degli sfalci verdi a domicilio. Sempre per domani 19/5 è prevista la riapertura di 38 aree verdi e giardini della città, oltre al Parco della Boscherona. I restanti giardini verranno aperti progressivamente nei prossimi giorni, mentre resta interdetto ovunque l’accesso alle aree gioco. (segue) (com)