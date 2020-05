Fase 2: a Monza da domani riaprono parchi e mercati rionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani riapriranno anche i mercati rionali per la vendita di tutti i generi merceologici: da giovedì 21/5 torneranno, dunque, le bancarelle anche in piazza Trento e Trieste. L’area dei mercati sarà delimitata da transenne e sorvegliata dagli agenti della Polizia Locale e gli ingressi saranno contingentati per evitare assembramenti. Saranno reintrodotti a partire da lunedì 25 maggio i divieti di sosta per il lavaggio strade e il disco orario. È prevista infine la riapertura graduale di uffici e servizi pubblici comunali, a partire da quelli indifferibili nonché degli sportelli di front-office a servizio dei cittadini e delle attività produttive. I Musei Civici – Casa degli Umiliati e le sale espositive comunali riapriranno da mercoledì 20 maggio; le biblioteche da venerdì 22 maggio per le sole attività di prestito/restituzione libri e dal 27 è in programma anche la riapertura delle sale studio. Gli Infopoint turistici riapriranno dal 25 maggio. (com)