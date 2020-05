Iraq: sostenitori defunto leader Pmu Al Muhandis assaltano uffici emittente Mbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di sostenitori del defunto vice capo delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, milizie a maggioranza sciita inquadrate nell'esercito iracheno) Abu Mahdi al Muhandis, ha preso d’assalto oggi gli uffici dell’emittente “Mbc” di proprietà saudita. Secondo quanto riferisce la stampa irachena, i manifestanti hanno accusato l’emittente di aver mandato in onda in un servizio secondo il quale Al Muhandis sarebbe stato coinvolto in un attacco contro l’ambasciata irachena a Beirut nel 1982. Al Muhandis era il vice capo delle Pmu ed è rimasto ucciso lo scorso 3 gennaio nell’attacco condotto dagli Stati Uniti nei pressi dell’aeroporto di Baghdad in cui ha perso la vita anche il popolare generale iraniano Qasem Soleimani. Al momento non è chiaro se i manifestanti che hanno attaccato gli uffici della “Mbc” siano appoggiati dalle milizie filo-iraniane attive in Iraq. In una nota la “Mbc” ha riferito che nell’attacco non vi sono stati feriti, ma che sono stati registrati comunque gravi danni materiali. La “Mbc” ha già avvertito le autorità irachene di fare luce sull’accaduto. "Il gruppo Mbc spera di ricevere al più presto tutti i dettagli delle circostanze dell'attacco", afferma la nota, precisando che la rete collaborerà con le autorità locali per scoprire gli "autori" dell'assalto.(Res)