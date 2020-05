Fca: Crimi, al lavoro per Italia e nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma: "in queste ore assistiamo al surreale dimenarsi da parte di chi era al governo quando Fca aveva deciso di postare la sua sede all’estero. Se qualcuno ritiene che sia necessario imporre ulteriori condizioni", osserva il viceministro all'Interno in una nota, "avanzi una proposta: noi siamo pronti a sostenerla. Nel frattempo, in queste ore il Movimento 5 Stelle sta lavorando in silenzio e a testa bassa per ottenere risultati concreti". Il senatore del M5s, poi, prosegue: "Con il ministro Patuanelli siamo impegnati per fare in modo che quella garanzia, che ricordo è concessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Mise, venga subordinata a una serie di condizioni come l’aumento degli investimenti già previsti, il mantenimento dei livelli occupazionali, il divieto di delocalizzazione futura. La garanzia dello Stato, peraltro onerosa, che porterà entrate importanti nella casse dell’erario", rileva ancora Crimi, "è su una linea di credito aperta da un istituto bancario a favore di Fca Italia, la cui sede è in Italia". (segue) (Com)