Fca: Crimi, al lavoro per Italia e nostre imprese (2)

- Crimi sottolinea: "Inoltre, questa linea di credito potrà essere utilizzata esclusivamente nel nostro Paese per pagare i fornitori italiani: un indotto da quasi 10.000 piccole e medie imprese che danno 300 mila posti di lavoro. Ci siamo sempre battuti contro la delocalizzazione delle imprese italiane e per incentivare il rientro nel nostro Paese della produzione o della sede legale di quanti erano andati all'estero. È quello che stiamo facendo, anche adesso", conclude il capo politico del Movimento cinque stelle, "con i fatti: questo significa lavorare nell'interesse del Paese". (Com)