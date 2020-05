Fase 2: Pd Roma, Raggi vieta a oltranza aree giochi invece di riaprirle in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di emanare ordinanze per tenere chiuse a oltranza le aree giochi, cosa sta facendo la sindaca per riaprirle in sicurezza?" Lo scrive, in una nota, il Pd Roma. "Le cittadine e i cittadini di Roma hanno già ampiamente dimostrato di saper rispettare tutte le norme di sicurezza e anche i divieti che esse comportano - continua la nota -. Ma quello che oggi la città si aspetta da chi la governa non sono più divieti senza un termine per mascherare ritardi e inefficienze ma un termine per la fine dei divieti. Per tutte queste settimane Virginia Raggi non ha mai risposto alle continue richieste avanzate dal Pd, anche con specifici atti da parte del gruppo in Campidoglio, in merito alle sanificazioni degli impianti e alla cura del verde sia negli spazi scolastici che extra scolastici. Adesso basta. Servono verità - sottolinea il Pd - e una piena assunzione di responsabilità. Le norme nazionali prevedono un piano di interventi che certamente non possono essere considerati una sorpresa. Non siamo al giorno zero del Covid. Dica allora la Raggi, se è in grado di farlo, a che punto è, cosa prevede e in che tempi sarà completato il cronoprogramma che un'amministrazione seria avrebbe dovuto già aver approntato", conclude la nota. (Com)