Imprese: Tim, al 31 marzo utile netto a 591 milioni con un aumento del 216 per cento

- Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto pari a 591 milioni di euro, con un aumento del 216 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato al termine della riunione odierna del consiglio di amministrazione che, sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato la relazione finanziaria del Gruppo al 31 marzo 2020. Stando alla nota, nei primi tre mesi dell’anno è proseguito anche il percorso di miglioramento della generazione di cassa, che si è attestata a 923 milioni di euro con un aumento del 285 per cento su base annuale, per effetto della gestione ordinaria e straordinaria e della realizzazione delle iniziative strategiche avviate nel corso del 2019. Un miglioramento tanto importante, prosegue la nota, è anche il frutto di una razionalizzazione del portafoglio prodotti e di maggior disciplina nei processi commerciali che comportano una flessione dei ricavi nel breve termine, ma un importante incremento nella generazione di cassa e, soprattutto, nella soddisfazione dei clienti, significativamente migliorata nel 2020. (Com)