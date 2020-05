Afghanistan: inviato speciale Usa incontrerà presto rappresentanti talebani e del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, incontrerà i rappresentanti dei talebani e del governo afgano rispettivamente a Doha (Qatar) e a Kabul. Lo ha riferito il dipartimento di Stato Usa in una nota. Al momento non è stato specificato quando vi sarà l’incontro. "A Doha, l'ambasciatore Khalilzad si incontrerà con i rappresentanti dei talebani per discutere dell'attuazione dell'accordo firmato il 29 febbraio e chiedere le misure necessarie per avviare i negoziati intra-afgani, compresa una riduzione degli scontri armati”, si legge nella nota. A Kabul, Khalilzad discuterà "i passi che il governo afghano intende fare per iniziare i negoziati intra-afgani il più presto possibile", precisa il comunicato stampa. Il dipartimento di Stato Usa ha ricordato che Washington resta impegnato a sostenere il desiderio del popolo afgano e della comunità internazionale di un accordo politico che metta fine ad un conflitto in corso ormai da 40 anni e garantisca che l'Afghanistan non serva più come piattaforma per il terrorismo internazionale. (Nys)