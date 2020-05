Imprese: Tim, nel primo trimestre ricavi in calo dell’11,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, il Gruppo ha registrato nel primo trimestre 2020 oneri non ricorrenti per complessivi 39 milioni di euro, di cui 26 milioni di euro ricollegabili all’emergenza Covid-19 in Italia e relativi agli impatti delle iniziative commerciali di Tim a sostegno della clientela, nonché dei primi effetti delle difficoltà macroeconomiche su accantonamenti e oneri connessi alla gestione dei crediti. Al 31 marzo gli oneri operativi netti non ricorrenti ammontavano a 34 milioni di euro ed erano principalmente connessi a contenziosi di carattere regolatorio ed altri accantonamenti, nonché a rettifiche di ricavi di esercizi precedenti. Il risultato ante oneri finanziari (Ebit), infine, si è attestato a 533 milioni di euro, in calo rispetto ai 683 milioni registrati nel primo trimestre 2019. (Com)