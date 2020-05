Imprese: Tim, al 31 marzo indebitamento finanziario netto in calo a 26,745 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha chiuso il primo trimestre 2020 con un indebitamento finanziario netto rettificato pari a 26,745 miliardi di euro, con un calo di 923 milioni rispetto al 31 dicembre 2019. Lo si apprende dal comunicato stampa diramato oggi al termine della riunione del Cda, che ha approvato i risultati trimestrali del Gruppo. Stando alla nota, alla riduzione hanno contribuito, oltre ad una solida generazione di cassa operativa ottenuta anche con ottimizzazione del capitale circolante, il deconsolidamento del debito della società Inwit (643 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019) che ha ampiamente compensato il sorgere del nuovo debito per locazioni finanziarie verso la stessa, che ora è una società a controllo congiunto (368 milioni di euro) a fronte della contestuale chiusura di contratti di locazione finanziaria verso Vodafone (214 milioni di euro). In aumento invece il flusso di cassa della gestione operativa, che si è attestato a 788 milioni di euro con un incremento di 98 rispetto allo stesso periodo del 2019. In leggero calo, invece, gli investimenti industriali che al 31 marzo erano pari a 599 milioni di euro rispetto ai 607 registrati nel primo trimestre 2019.(Com)