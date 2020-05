Imprese: Tim si aspetta di preservare guidance 2020 nonostante gli effetti della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati finanziari di Tim nel primo trimestre dell’anno hanno risentito degli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19, soprattutto per quanto riguarda la chiusura dei negozi e il ridotto traffico roaming da e verso l’estero: a fronte di una flessione del breve termine, tuttavia, la società prevede impatti positivi nel medio e lungo periodo a seguito dell’accelerazione nell’adozione dei servizi digitali e connettività. Lo si apprende dai risultati trimestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Stando alla nota, le suddette variazioni “sembrano avviare il paese a chiudere il gap nella penetrazione dell’ultra broad band fisso rispetto al resto d’Europa, nonché ad invertire il trend di sostituzione fisso-mobile”. Nel resoconto trimestrale viene ribadito come il Gruppo abbia messo in campo “tutte le azioni necessarie a mitigare gli effetti del contesto economico attuale”, attraverso un piano di contenimento dei costi e di efficientamento degli investimenti. Alla luce anche del costante monitoraggio degli effetti associati alla pandemia, che “consentirà di individuare tempestivamente i potenziali impatti sui piani del Gruppo”, la società ha annunciato di aspettarsi di poter preservare la guidance 2020 relativa ad Ebitda – Capex, così come la guidance 2021-2022. In particolare, prosegue la nota, la guidance di riduzione del debito “potrebbe migliorare per riflettere l’accelerated book building di Inwit e la potenziale transazione con Ardian”. (Com)