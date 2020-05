Fase 2: Meloni, ottimista su manifestazione unitaria centrodestra il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di "Patriae" in onda questa sera su Rai2, in merito all'iniziativa di Fd'I del prossimo 2 giugno ed al rapporto con gli alleati del centrodestra, ha affermato: "Ci siamo sentiti, ci vedremo penso, tutti siamo consapevoli del fatto che la manifestazione ha un senso se la facciamo insieme. Ho chiamato anche Berlusconi, sono ottimista che alla fine si possa fare una cosa tutti quanti insieme. Nella pratica, sui temi importanti, noi una sintesi la troviamo". Quanto al centrodestra, "gli darei uno striminzito sette meno", ha spiegato la parlamentare, "sicuramente si può fare meglio. Ma anche la stampa ci gioca molto, tendendo a privilegiare quello che divide e non quello che unisce. Leggo che Forza Italia torna ogni giorno sul Meccanismo europeo di stabilità",ha continuato ancora Meloni, "sapendo che è l'elemento di maggiore distanza. Sulle manifestazioni non sarei critica: considero normale", ha concluso la deputata, "che ognuno si sia organizzato, non siamo un partito unico".(Rin)