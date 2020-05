Fase 2: Sala, mio intento politico di non tagliare alcun servizio, ma contributi del governo assolutamente insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato in consiglio comunale di non ha intenzione di tagliare alcun servizio comunale, nonostante le mancate entrate 2020. Lo ha detto intervenendo sulla proposta del capogruppo di Milano Popolare Matteo Forte di tagliare la Tari alle attività chiuse durante il lockdown. "Il punto della Tari a mio giudizio non può essere visto in sé, ma bisogna rifletterci tenendo conto del tema generale dei conti del Comune, che è ben più profondo: l'assessore Tasca recentemente ha parlato di qualcosa intorno ai 500milioni", ha commentato Sala, precisando che si tratta comunque di valutazioni ancora provvisorie, perché, ha spiegato, "non sappiamo cosa comporterà il lockdown su base annua e come saranno i comportamenti dei cittadini", che ad esempio "nonostante quello che si è messo in atto, oggi hanno qualche timore a usare i mezzi pubblici". Il primo cittadino di Milano ha individuato tre misure per poter far fronte alle mancate entrate: "Il primo è quello relativo ai contributi che ci arrivano dal governo, che ha stanziato 3 miliardi. I sindaci si stanno lamentando attraverso l'Anci dicendo che non sono assolutamente sufficienti. Ed è evidente che non lo siano, ma al di là che siano pochi, ad oggi il Comune di Milano non sa quanta parte di quei 3 miliardi arriverà a noi". C'è poi la richiesta avanzata dai sindaci al governo di poter utilizzare gli avanzi di bilancio. "È possibile che ci venga concesso, ma a oggi, se ne sta ancora discutendo. Ciò comunque non basterà", ha detto Sala, spiegando che per questo "i sindaci e le città chiedono di rimodulare il fondo dei crediti di dubbia esigibilità e cioè di ripensare a quelle percentuali, essendo quel fondo già molto capiente". (segue) (Rem)