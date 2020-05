Fase 2: Sala, mio intento politico di non tagliare alcun servizio, ma contributi del governo assolutamente insufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualora anche questo non bastasse, si può provare a ridurre i costi oppure è necessario fare un disavanzo. Delle due l'una. E la mia dichiarazione e il mio intento politico è di non tagliare nessun servizio, non tanto e non solo perché non è giusto, ma anche perché quello che Milano era diventata prima di questa crisi era frutto dell'azione politica di giunte che si sono succedute e dell'impegno dei milanesi, quindi non sarebbe proprio corretto oggi penalizzare quei milanesi che insieme al nostro supporto hanno portato Milano a diventare quella che era", ha annunciato Sala. Per il primo cittadino la soluzione potrebbe essere fare debito: "Milano tecnicamente sarebbe assolutamente in grado di fare un disavanzo e di prendersi debiti. Noi siamo entrati in questa crisi con un debito intorno ai 3 miliardi e 300 milioni, ma è chiaro che se qualcuno riflettesse sul nostro patrimonio, la nostra situazione finanziaria è ampiamente sotto controllo. Magari ci sono città che farebbero fatica ad avere fondi dal sistema bancario, ma noi non faremmo fatica, però il disavanzo non è ammesso o almeno non è ammesso il finanziare le partite correnti". "Oggi - ha proseguito Sala - tutti i sindaci stanno dicendo al governo che non possono fare gli equilibri di bilancio a luglio, perché senza una concessione da parte del governo - o di variare i crediti di dubbia esigibilità o di fare disavanzo - nessun Comune italiano può chiudere. La maggior parte sono messi anche peggio di noi". "In queste settimane - ha concluso - io spero che arriveremo con il governo, con cui abbiamo continui momenti di discussione, alla definizione di quelli che sono i nostri livelli di libertà". (Rem)