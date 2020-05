Roma: vicesindaco, intollerabili aggressioni, sono vicino a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, in una nota commenta quanto avvenuto stamattina a Ostia in occasione di una visita di Virginia Raggi. "Sono vicino alla sindaca. Le minacce che i militanti di Casapound hanno rivolto a Virginia Raggi sono l'ennesima testimonianza di quanta verità ci fosse nel pensiero di Umberto Eco sull'ur-fascismo nella società italiana. Non è politica - sottolinea Bergamo -, è becero squallore che come sempre nella storia cerca di cavalcare le difficoltà e le paure per accrescere il proprio potere, per piccolo che sia. Non si vergognano - conclude - ma farebbero molto bene a farlo e chiedere scusa". (Com)