Usa: Uber taglia altri 3 mila posti di lavoro

- Uber, la compagnia statunitense di servizi di trasporto automobilistico privato, taglierà altri 3 mila posti di lavoro a causa della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Gli esuberi sono stati annunciati oggi in un'email allo staff dal capo esecutivo dell'azienda, Dara Khosrowshahi, secondo cui l'obiettivo dei vertici è di risparmiare oltre un miliardi di dollari in costi fissi. Uber ha deciso anche di chiudere 45 uffici. La scorsa settimana la stessa azienda aveva annunciato il taglio di 3 mila dipendenti. Nel complesso, la società ha rinunciato a circa un quarto della propria forza lavoro in meno di un mese. Negli esuberi non sono inclusi i guidatori, che non sono classificati come impiegati. Gli affari per Uber si sono ridotti di quasi l'80 per cento ad aprile su base annuale. "Stiamo assistendo ad alcuni segnali di ripresa, ma quello da cui veniamo è un baratro", ha spiegato nella sua nota ai dipendenti Khosrowshahi.(Nys)