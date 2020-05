Usa: procuratore generale Barr, difficile arrivare ad accuse penali per Obama e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ritiene molto difficile che la controinchiesta del dipartimento di Giustizia sul Russiagate possa portare ad accuse penali per l'ex presidente Barack Obama o per l'ex vicepresidente Joe Biden. “Non mi aspetto che il lavoro del procuratore federale John Durham possa condurre a un'inchiesta penale su entrambi”, ha detto Barr parlando nel corso di una conferenza stampa. “Non ogni abuso di potere, per quanto scandaloso, è necessariamente un crimine federale”, ha aggiunto Barr, che ha promosso la controinchiesta sull’origine del “Russiagate”, condotta dal procuratore del Connecticut John Durham. Il presidente Donald Trump nelle ultime settimane ha ripetutamente fatto riferimento a un presunto scandalo ribattezzato “Obamagate”. Negli ultimi giorni ha conosciuto nuovi sviluppi il caso di Micheal Flynn, l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Donald Trump dichiaratosi colpevole nel 2017 di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con l’allora ambasciatore della Russia a Washington Sergej Kisljak. (segue) (Nys)