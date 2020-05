Usa: procuratore generale Barr, difficile arrivare ad accuse penali per Obama e Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice federale Emmet Sullivan ha infatti deciso di non archiviare il caso nonostante il dipartimento di Giustizia abbia presentato una mozione per far cadere le accuse nei confronti di Flynn. Sullivan ha fatto sapere di voler ascoltare altri pareri legali e ha chiesto a un secondo giudice, il magistrato in pensione di New York John Gleeson, di pronunciare una “raccomandazione non vincolante” sull’opportunità per la corte di accogliere la richiesta di archiviazione del procuratore generale William Barr. Oggi l’entourage di Trump è pronto a riaccogliere Flynn e a proporlo come “arma” in campagna elettorale, nella convinzione che il generale in congedo sia stato vittima di una “trappola” appositamente preparata dalla precedente amministrazione per sabotare l’attuale presidenza. Su questo verte la “controinchiesta” sull’origine del “Russiagate” promossa da William Barr e condotta dal procuratore del Connecticut John Durham. In attesa dei risultati delle indagini, tuttavia, Trump è già passato all’attacco sul fronte mediatico parlando di “Obamagate”, ovvero proponendo la teoria secondo cui dietro il tentativo di incastrare Flynn ci sarebbe proprio l’ex presidente. Nelle ultime ore, su questo fronte, si registra un’importante novità. Il direttore ad interim dell’Intelligence nazionale (Dni), Richard Grenell, ha inviato a due senatori repubblicani una lista di 39 ex funzionari dell’amministrazione Obama potenzialmente coinvolti nel presunto complotto. (Nys)