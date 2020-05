Energia: Total rinuncia all'acquisizione delle attività di Occidental in Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera francese Total ha ufficialmente rinunciato all'acquisizione delle attività della statunitense Occidental in Ghana. Si tratta della seconda battuta d’arresto per Total dopo la rinuncia all'acquisto dei progetti di Occidental in Algeria. La decisione di oggi riflette "lo straordinario contesto di mercato che il gruppo deve affrontare", ha affermato l’amministratore delegato di Total, Patrick Pouyanne, in una nota. Si tratta in realtà di un passo obbligato: la vendita in Ghana era infatti subordinata alla cessione parallela delle attività della compagnia Anadarko (controllata da Occidental) a Total in Algeria, operazione alla quale le autorità di Algeri si sono opposte. L'acquisizione delle attività della società di Houston in Ghana faceva parte di un più ampio accordo del valore di 8,8 miliardi di dollari relativo ai progetti del gruppo Occidental Petroleum in Africa. In base a questo accordo, firmato nell'agosto dello scorso anno, Total e Occidental hanno già finalizzato la vendita al gruppo francese di attività Occidental in Mozambico e in Sudafrica. (Res)