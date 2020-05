Fase 2: F.Sala, misurazione temperatura in ristoranti e chiusura palestre e piscine fino a 31 maggio impopolari, ma necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è un caso particolare perché noi siamo stati investiti come poche area nel mondo da questo tsunami in modo così forte quindi la Lombardia richiedeva un'analisi più dettagliata con il conforto dei sanitari che ci indicano alcune attenzioni che dobbiamo assolutamente avere". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. "Noi abbiamo potuto emanare l'ordinanza solo domenica sera perché solo domenica sera è arrivato il dpcm", ha evidenziato Sala. Rispetto alle altre Regioni "qui c'è la mascherina obbligatoria per tutti, oltre al distanziamento sociale. C'è poi l'obbligo di misurare la febbre per i dipendenti e i datori di lavoro e l'obbligo di misurare la temperatura nei ristoranti: questa è una manovra sicuramente impopolare che i nostri sanitari ci hanno quasi obbligato a imporre perché la carica virale che si genera in locale ad alta permanenza va sicuramente tenuta sotto controllo". "Altra manovra che è sicuramente impopolare è ma è assolutamente necessaria è la chiusura delle palestre e delle piscine fino al 31 maggio". "Siamo - ha concluso il vicepresidente lombardo - in un periodo veramente delicato e se riusciremo a superare bene i prossimi giorni allora man mano tutte le attività potranno riaprire". (Rem)