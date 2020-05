Regno Unito: ministro Salute Hancock, il paese ha superato il picco del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha dichiarato oggi, in un intervento nella Camera dei Comuni, che il Regno Unito ha superato il picco dei contagi da coronavirus. Si tratta, secondo Hancock, della più grave minaccia per la salute pubblica degli ultimi 100 anni. Il ministro ha detto che il piano del governo è stato rallentare la diffusione del virus e proteggere il Sistema sanitario nazionale (Nhs). "Il piano sta funzionando", ha detto Hancock. I prossimi passaggi della strategia governativa indicati dal ministro sono la protezione delle case di riposo, l'aggiornamento della lista dei sintomi del coronavirus, e i criteri di ammissibilità per i test. In base alle nuove linee guida, qualsiasi cittadino di età superiore ai cinque anni che dimostra sintomi del coronavirus ha diritto ad un test. "Ieri abbiamo condotto 100.678 test. Ogni giorno aumentiamo la capacità e più persone vengono testate: ciò vuol dire che il virus ha meno luoghi in cui nascondersi. Chiunque abbia una tosse continua, febbre alta o soffra di perdita di olfatto e gusto può prenotare un test sul sito internet del Sistema sanitario nazionale", ha confermato Hancock. (segue) (Rel)