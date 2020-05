Regno Unito: ministro Salute Hancock, il paese ha superato il picco del coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il tracciamento del virus, il ministro ha dichiarato che 21 mila lavoratori incaricati di seguire il tracciamento del coronavirus sono stati assunti. Tra questi ci sono 7.500 operatori sanitari esperti che potranno offrire consulenze cliniche. "Aiuteranno chiunque sia stato in contatto con individui risultati positivi al test e li consiglieranno sulla possibilità di doversi isolare. Questi individui si sono offerti per servire il loro paese nel momento del bisogno e voglio ringraziarli in anticipo per il lavoro che porteranno a termine", ha detto il ministro. Interrogato rispetto ai numeri, Hancock ha dichiarato di essere pronto ad assumere altri incaricati del controllo del tracciamento del coronavirus nel caso in cui gli attuali 21 mila non fossero abbastanza. (Rel)