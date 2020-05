Trasporti: Giannini (Lega), Regione eroghi contributi fondo perduto a tassisti in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'interrogazione urgente all'indirizzo del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata inoltrata questa mattina dal consigliere regionale della Lega Daniele Giannini, per "conoscere a quanto ammonti il danno economico subìto dagli esercenti del trasporto pubblico non di linea con particolare riferimento agli addetti del servizio Taxi che operano nel territorio regionale a causa del Covid-19". "Dopo le proteste di questa mattina da parte di una rappresentanza di tassisti romani - spiega Giannini - ho chiesto alla maggioranza che governa il Lazio se intendano adottare misure per sostenere la categoria dei tassisti come peraltro sta già avvenendo in alcune regioni del nord, e in caso affermativo di riferire al più presto l'entità dell'importo, le modalità di erogazione del contributo previsto ma soprattutto se sia a fondo perduto". "La nostra regione - conclude l'esponente leghista - non può chiudere gli occhi di fronte a un'intera categoria finita in ginocchio per colpa di un lockdown che si è protratto per oltre due mesi e che per questo ha portato alla disperazione centinaia di famiglie".(Com)