Coronavirus: Algeria, registrati sette morti e 182 casi nelle ultime 24 ore

- L'Algeria ha registrato sette decessi e 182 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute algerino. Dall’inizio della pandemia, l’Algeria ha registrato in totale 556 morti e un totale di 7.201 contagi. In una nota il ministero ha aggiunto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 118 guariti, portando il totale a 3.625. A partire dallo scorso 11 maggio l'Algeria ha lanciato ufficialmente la produzione di un test di screening rapido per il Covid-19. Il test sarà prodotto in uno stabilimento situato ad Algeri in collaborazione con aziende canadesi e giordane. Con una capacità produttiva stimata non inferiore a 200.000 unità a settimana, il test di screening esaminerà qualsiasi persona asintomatica con un risultato affidabile ottenuto entro 15 minuti. L'Algeria diventa così il primo paese del Maghreb a intraprendere la produzione di test di screening su larga scala e il secondo nel continente africano, dopo il Sudafrica.(Ala)