Turchia: Ue, profonda preoccupazione per decisioni e azioni contro sindaci opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni e le azioni intraprese dalle autorità turche contro i comuni con sindaci dei partiti di opposizione continuano a destare profonda preoccupazione, in particolare quando sembrano essere motivate politicamente. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna che ha ricordato che questo è in particolare il caso della recente sospensione di altri cinque sindaci nel sud-est del paese e della loro sostituzione con amministratori fiduciari. Il numero totale di sindaci licenziati nel sud-est della Turchia dall'agosto 2019 ha raggiunto i 45. Inoltre, centinaia di politici locali e titolari di uffici eletti e migliaia di membri del Partito democratico dei popoli (Hdp) sono stati arrestati con l'accusa di terrorismo dalle elezioni locali nel marzo 2019 e sono state avviate indagini contro altri sindaci. (segue) (Beb)