Turchia: Ue, profonda preoccupazione per decisioni e azioni contro sindaci opposizione (2)

- Secondo il Seae, mentre il governo turco ha il diritto legittimo di combattere il terrorismo, è anche responsabile di garantire che ciò avvenga in conformità con lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, sanciti dalla sua Costituzione e dagli impegni internazionali della Turchia. Questo non dovrebbe avvenire per motivi politici, applicando un'ampia legislazione antiterroristica o penale. "Queste misure, insieme all'uso eccessivo di procedimenti legali contro rappresentanti eletti locali, esemplificato dall'avvio di indagini penali contro i sindaci di Istanbul e Ankara a metà aprile, minano gravemente il corretto funzionamento della democrazia locale. La Turchia dovrebbe abrogare le misure che inibiscono il funzionamento della democrazia locale, in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia e con l'impegno della Turchia nei confronti della Carta europea dell'autonomia locale", ha scritto il Seae in una nota stampa. (Beb)