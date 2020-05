Coronavirus: Azzolina a riunione ministri Ue dell'Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato questa mattina, in videoconferenza, alla riunione dei ministri Ue dell'Istruzione sull'emergenza sanitaria Covid-19. La riunione , la terza dall'inizio dell'emergenza, è stata presieduta dal ministro della Scienza e dell'Istruzione croata, Blaženka Divjak, e ha visto la partecipazione anche del vicepresidente della commissione, Margaritis Schinas, e di Marija Gabriel, Commissaria europea per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e la Gioventù. I ministri si sono confrontati sugli esami di Stato finali del secondo ciclo di istruzione e sulla conseguente ammissione nelle Istituzioni di istruzione superiore, anche in ottica di mobilità europea. Tra i punti affrontati, l'inclusione degli alunni con disabilità, la valutazione degli studenti per questo anno scolastico, gli aspetti organizzativi legati alla ripresa delle lezioni. (segue) (Com)