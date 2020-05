Coronavirus: Azzolina a riunione ministri Ue dell'Istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cooperazione europea è fondamentale per superare questo momento così difficile - ha sottolineato Azzolina -. La pandemia ha generato un'emergenza educativa senza precedenti. Ogni Paese ha reagito, i sistemi di istruzione si sono mobilitati. Come Governo italiano abbiamo stanziato 1,4 miliardi per l'istruzione, guardando anche a settembre. Ma occorre unire le forze, immaginare insieme la scuola che verrà e stanziare le giuste risorse per garantire parità di diritti a tutti gli studenti: per la ripresa sarà importante, cruciale, la mobilitazione di fondi europei straordinari. Soprattutto per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di accesso all'istruzione superiore e ai programmi di mobilità europea". (Com)