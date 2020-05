Fase 2: Regione Lombardia, oggi su treni Trenord presenti 25 per cento dei passeggeri rispetto a periodo pre-covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla rete lombarda di Trenord oggi ha viaggiato un quarto dei passeggeri rispetto a una giornata normale pre-covid. È quanto ha comunicato Regione Lombardia nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'andamento dell'epidemia. "Eravamo in apprensione per il carico del trasporto pubblico e questo dato del 25 per cento è un dato che ci rassicura perché non abbiamo avuto assembramenti sul trasporto pubblico locale", ha commentato il vicepresidente regionale Fabrizio Sala, che tuttavia ha ricordato che circa il 30 per cento "dei lavoratori di Milano sono in smart working, cioè in la modalità di lavoro agile che ci accompagnerà in questo periodo finche' non avremo trovato un vaccino o una cura" contro il coronavirus. (Rem)