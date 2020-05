Regno Unito: il ministro della Salute Hancock annuncia che il paese ha superato il picco del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha dichiarato oggi, in un intervento nella Camera dei Comuni, che il Regno Unito ha superato il picco dei contagi da coronavirus. Si tratta, secondo Hancock, della più grave minaccia per la salute pubblica degli ultimi 100 anni. Il ministro ha detto che il piano del governo è stato rallentare la diffusione del virus e proteggere il Sistema sanitario nazionale (Nhs). "Il piano sta funzionando", ha detto Hancock.I prossimi passaggi della strategia governativa indicati dal ministro sono la protezione delle case di riposo, l'aggiornamento della lista dei sintomi del coronavirus, e i criteri di ammissibilità per i test. In base alle nuove linee guida, qualsiasi cittadino di età superiore ai cinque anni che dimostra sintomi del coronavirus ha diritto ad un test. "Ieri abbiamo condotto 100.678 test. Ogni giorno aumentiamo la capacità e più persone vengono testate: ciò vuol dire che il virus ha meno luoghi in cui nascondersi. Chiunque abbia una tosse continua, febbre alta o soffra di perdita di olfatto e gusto può prenotare un test sul sito internet del Sistema sanitario nazionale", ha confermato Hancock.Per quanto riguarda il tracciamento del virus, il ministro ha dichiarato che 21 mila lavoratori incaricati di seguire il tracciamento del coronavirus sono stati assunti. Tra questi ci sono 7.500 operatori sanitari esperti che potranno offrire consulenze cliniche. "Aiuteranno chiunque sia stato in contatto con individui risultati positivi al test e li consiglieranno sulla possibilità di doversi isolare. Questi individui si sono offerti per servire il loro paese nel momento del bisogno e voglio ringraziarli in anticipo per il lavoro che porteranno a termine", ha detto il ministro. Interrogato rispetto ai numeri, Hancock ha dichiarato di essere pronto ad assumere altri incaricati del controllo del tracciamento del coronavirus nel caso in cui gli attuali 21 mila non fossero abbastanza. (Rel)