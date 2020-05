Spagna: partito Vox nega di aver partecipato a proteste contro governo Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Vox non ha nulla a che vedere con le proteste in numerose città spagnole dello scorso fine settimana per chiedere le dimissioni del premier, Pedro Sanchez, per la gestione dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato oggi il portavoce nazionale del partito di estrema destra, Jorge Bruxade, nel corso di una conferenza stampa telematica. Pur definendo le proteste il simbolo "una Spagna che si rialza in piedi", l'unica manifestazione apertamente sponsorizzata dalla formazione d'estrema destra è la "marcia su ruote" (a bordo dei veicoli) che vuole realizzare sabato prossimo in tutti i capoluoghi di provincia spagnoli. (Spm)