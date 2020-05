Fase 2: al via accordo Helbiz con APA (Confcommercio), prima corsa in monopattino gratuita per i clienti delle autorimesse milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da casa propria alla città e poi all'ufficio, l'università o il proprio appuntamento: ogni tratto ha il suo mezzo ideale e nelle strade cittadine la micro mobilità sarà sempre più la soluzione più comoda, oltre che sana e sostenibile. Per venire incontro a questa crescente esigenza, grazie a un accordo con APA, Associazione Autorimesse di Confcommercio Milano, da oggi sarà possibile il noleggio facilitato e corse gratuite dei monopattini Helbiz per gli utenti che arrivano a Milano in auto lasciando la propria vettura nelle autorimesse. Un'esclusiva agevolazione per effettuare il cosiddetto "ultimo miglio" in tutta sicurezza all'interno del centro città. I monopattini verranno posizionati in un corner dedicato all'interno dei parcheggi convenzionati con l'associazione per essere noleggiati in maniera pressoché immediata da tutti gli automobilisti che effettuano la sosta. Si partirà con le prime 10 autorimesse che ospiteranno ogni giorno minimo 5 monopattini pronti per il noleggio lungo tutta la giornata. A seguire, ci sarà un piano di espansione graduale che arriverà a coinvolgere un totale di circa 70 parcheggi in tutta Milano. Per il primo mese, tutti i nuovi utenti dei parcheggi avranno diritto alla prima corsa gratuita. (segue) (Com)