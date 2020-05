Fase 2: al via accordo Helbiz con APA (Confcommercio), prima corsa in monopattino gratuita per i clienti delle autorimesse milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più vantaggiose le condizioni per gli iscritti a Confcommercio Milano. I soci che faranno richiesta riceveranno, infatti, un codice per utilizzare i monopattini senza lo scatto iniziale per le prime 5 corse. "Crediamo che la qualità del nostro servizio, le tariffe competitive e la possibilità di passare senza soluzione di continuità da un mezzo personale a un monopattino in sharing rappresentino una grande agevolazione per tutti i cittadini milanesi che in questa cosiddetta fase 2 stanno facendo ritorno alle proprie attività, lavorative e non", commenta Salvatore Palella, fondatore di Helbiz. "Sotto questo profilo il nostro obiettivo è da sempre quello di offrire un mezzo pratico, economico e facile da noleggiare per effettuare gli spostamenti in città nella massima sicurezza. Punto oggi ancora più importante". "L'accordo con Helbiz, in coerenza con gli indirizzi del PUMS e con il documento Milano 2020, mira a rafforzare lo scambio modale del cosiddetto "ultimo miglio" commenta Stefano Martarelli, presidente di APA "e intende favorire la transizione del settore dei trasporti verso forme di mobilità sostenibili. Quella elettrica in primis, tanto che già da tempo le autorimesse APA sono dotate di svariate colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le autorimesse sono sempre meno dei "non luoghi", ossia depositi di passaggio dove iniziare o terminare uno spostamento con il mezzo privato, ma diventano veri e propri hub di servizi e sempre più ricopriranno un ruolo centrale nel contesto urbano". (Com)