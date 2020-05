Fase 2: De Micheli, per trasporti pubblici oggi 25 per cento incremento passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incremento massimo di passeggeri sui trasporti pubblici oggi è stato del 25 per cento. Lo ha detto a Sky TG24 Economia il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. “Abbiamo fatto le verifiche dei flussi sui trasporti, abbiamo avuto al massimo il 25 per cento di incremento nelle ore di punta sui servizi interregionali di trasporto pubblico locale – ha spiegato -. Abbiamo un dato assestato alle 14 a Milano del 18 per cento, più o meno uguale in quasi tutte le città metropolitane. Vuol dire che il lavoro che abbiamo cominciato a fare nel periodo del lockdown di calcolare i flussi per ogni categoria che tornava a lavorare ci sta tornando utile, perché le risposte che stiamo dando sono abbastanza appropriate, poi si può sempre fare di meglio".(Rin)