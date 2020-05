© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa dell'economia dell'Ue dalla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, Germania e Francia, propongono insieme un programma europeo del valore di 500 miliardi di euro. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso della conferenza stampa al termine del colloquio per via telematica che ha avuto oggi con il presidente francese, Emmanuel Macron. (Geb)