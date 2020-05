I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giustizia: Renzi, su sfiducia a Bonafede al Senato numeri ballerini, Iv decisiva - Matteo Renzi agita di nuovo le acque nella maggioranza. Dopo aver ottenuto nel decreto Rilancio il taglio dell’Irap e la regolarizzazione di migranti e badanti, il leader di Italia viva torna a minacciare il governo sulla giustizia. L’occasione questa volta è la mozione presentata dal centrodestra contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per le scarcerazioni di alcuni boss e sulla nomina del vertice del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La mozione sarà discussa mercoledì nell’Aula del Senato, ma il clima comincia a surriscaldarsi. “Per il nostro gruppo interverrò io in Aula. I numeri sono ballerini e Italia Viva potrebbe essere decisiva. Voi che idea vi siete fatti? Vi leggo con grande attenzione, come sempre", annuncia in mattinata sulla sua E-news il senatore fiorentino lanciando un sondaggio online tra i suoi sostenitori. E, in effetti, sulla carta oggi al Senato, i voti di Italia viva sono determinanti per tenere in piedi la maggioranza. Al momento, il governo Conte a palazzo Madama può contare su 163 senatori, escludendo quelli a vita. Precisamente: 96 del Movimento 5 stelle; 35 senatori del Pd; 17 senatori di Italia viva; 8 senatori del gruppo delle Autonomie e 5 senatori di Leu e 2 senatori di Maie, che fanno parte del gruppo Misto. Dunque, i giallorossi raggiungono e oltrepassano la ‘soglia di sicurezza' della maggioranza assoluta, fissata a 161, per soli 2 voti. (segue) (Rin)